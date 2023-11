Czerwiec to miesiąc, w którym praktycznie każdy weekend oznacza jakąś uroczystość rodzinną. To sam środek sezonu ślubnego i czas wielu uroczystości. Początek lata to czas, kiedy częściej spotykamy się ze znajomymi, rodziną, chodzimy na imprezy. Każda z nas szuka wtedy idealnej sukienki, która będzie jednocześnie modna, elegancka, ale też seksowna i kobieca.

W ofercie sklepu Eye for Fashion znajdziemy modele trzech marek: L'AF, Aneta Kręglicka x L'AF oraz Potis & Verso. Są one odpowiednie na wszystkie okazje - zarówno te dzienne jak i bardziej wieczorowe. Coś dla siebie wybiorą zarówno miłośniczki prostoty i elegancji, ale także te z nas, które wolą delikatne, romantyczne kroje i wzory. Zobaczcie, jakie modele znajdziemy w kolekcjach tych trzech marek.

Była Miss Świata przygotowała dla marki L'AF dziewięć sukienek a także eleganckie koszule, spódnice czy oryginalne kombinezony. Cała kolekcja jest utrzymana w minimalistycznej palecie barw - dominuje biel, czerń oraz błękit. Sukienki są także proste w formie, ozdobione wstawkami z innych materiałów, poprzez ciekawą fakturę czy przełamanie tradycyjnego kroju.

Sukienki zaprojektowane przez Anetę Kręglicką, doskonale sprawdzą się na każdą okazję, która wymaga eleganckiego stroju. Do wyboru mamy zarówno krótkie mini, jak i te dłuższe, bardziej eleganckie. Jedno jest pewne, decydując się na projekt z kolekcji Aneta Kręglicka x L'AF, możemy mieć pewność, że będzie to niepowtarzalna kreacja.

Jeżeli biel i czerń nie są dla ciebie, w ofercie marki L'AF znajdziemy także zupełnie inne, bardziej kolorowe i dziewczęce sukienki. To modele, które sprawdzą się na co dzień, ale także na wesele przyjaciółki czy inne uroczystości rodzinne. Nasza ulubiona zwiewna sukienka z długimi, rozciętymi rękawami i obniżoną talią. Delikatny kwiatowy wzór sprawia, że jest to model na każdą okazję.

materiały prasowe

W kolekcji L'AF znajduje się też mnóstwo sukienek w żywych, soczystych kolorach, które będą idealne podczas zbliżającego się wielkimi krokami lata. Intensywny koral, turkus czy błękit pięknie skomponują się z wakacyjną opalenizną.

Potis Verso

Tym z nas, które szukają elegancji bez zbędnych ozdób, na pewno spodobają się sukienki marki Potis & Verso. To klasyczne kreacje o ponadczasowych, ale jednocześnie zgodnych z trendami krojach, które trafią w gusta każdej z nas. W ofercie marki znajdziemy sukienki, które sprawdzą się zarówno podczas oficjalnych wyjść czy uroczystości, ale także do... biura.

materiały prasowe

Potis & Verso to nie tylko minimalistyczne princeski. W kolekcji marki znajdziemy także bardziej zwiewne, kwiatowe kreacje, w których zachwycisz gości na każdej letniej imprezie. Nam szczególnie spodobała się sukienka maxi z odkrytymi ramionami i w pionowe, akwarelowe pasy

Sukienki wszystkich marek znajdziesz w sklepie internetowym Eye for Fashion.

Artykuł powstał we współpracy z marką Eye for Fashion.