Niestety, poranki i wieczory są już coraz chłodniejsze. Warto zatem pomyśleć o ciepłym swetrze, szaliku i puchowej kurtce. Tych ostatnich wiele z was zapewne nienawidzi. Jednak ciężko zaprzeczyć, że to on najlepiej chronią nas przed mrozem.

Dlatego właśnie dzisiaj mamy dla was przegląd najmodniejszych puchówek. Wśród naszych propozycji znajdziecie krótki i długie modele, z kapturem i bez, wzorzyste i gładkie.

Dominującym kolorem jest bez wątpienia klasyczna czerń. Jednak znajdziecie również te w kolorze: khaki, brązowym, zielonym, żółtym, czy granatowym. Macie już swoją wymarzoną?

W naszej galerii znajdziecie więcej modnych puchówek: