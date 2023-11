Masz już zaplanowany wyjazd i odliczasz do niego dni? A może czekasz na wyjątkową ofertę last-minute? W wakacyjnym ferworze nie zapomnij o jednej, bardzo ważnej rzeczy... Idealnym stroju kąpielowym! Nie zostawiaj zakupu kostiumu kąpielowego na ostatnią chwilę, bo może się okazać, że nigdzie nie ma tego czego szukasz. Warto się rozejrzeć za nim już teraz! Jakie stroje kąpielowe są modne latem 2019? Opracowaliśmy dla was trendy, które opanowały modę plażową!

Bikini w groszki w stylu retro

Bikini Gatta - góra: 142,90 zł, dół: 69,90 zł.

Styl retro chyba nigdy się nam nie znudzi! Jest bardzo kobiecy, ale zawsze z klasą. Pozwala nam przenieść się do czasów, gdy kształtne ciało było atutem i należało je podkreślać. Natomiast groszki są po prostu urocze i dodadzą niezwykłego wdzięku każdej z nas. My jesteśmy zakochane w bikini w groszki Gatta! Ten model jest stworzony dla pań z szerokimi biodrami - bardotka z marszczeniami pięknie modeluje biust, a figlarne groszki na niej odciągną wzrok od większego dołu.

Najmodniejszy kostium kąpielowy? Z siatki!

Kostium kąpielowy Gatta - 219 zł.

Siatki uznawane są dość odważne wykończenie, jednak umiejętnie zaprojektowane dodadzą nam seksapilu, ale bez wulgarnego efektu. Takie są właśnie kostiumy kąpielowe z siatki GattabySelf! Delikatna siateczka odkrywa trochę ciała, ale wciąż zasłaniają tyle, by być tajemniczą i zmysłową… Czarny kostium jednoczęściowy z prześwitami sprawdzi się kobietom z większym brzuszkiem - dół kostiumu zdyscyplinuje krągłości, a cienki paseczek w talii wysmukli ją. Czy odważysz się pokazać swoją bardziej drapieżną stronę?

Strój kąpielowy w paski

Kostium kąpielowy Gatta - 229 zł.

Co nigdy nie wychodzi z mody? Marynistyczny styl! Paski w odcieniach bieli, granatu lub czerwieni jednoznacznie kojarzą się z latem, bryzą morską i złocistym piaskiem. Gatta postanowiła przenieść ten wyjątkowy klimat na swoje stroje kąpielowe, które są eleganckie i wspaniale podkreślą twoją sylwetkę. Jednoczęściowy kostium z paskami na górze to świetne rozwiązanie dla tzw. gruszek. Paski na górze powiększą optycznie biust, a ciemny dół kostiumu wyszczupli biodra. Efekt? Sylwetka bogini!

Bikini ze złotymi paskami

Bikini Gatta - góra: 159,90 zł, dół: 79,90 zł.

Seksowny strój kąpielowy to coś czego szukasz tego lata? Jeśli tak, zakochasz się w tej propozycji od GattabySelf! Jest wytworne połączenie eleganckiej czerni i zdobień w szlachetnym kolorze złota. Wyjątkowego uroku dodają złote paski, które podkreślą kształtne biodra. To bikini to właściwy wybór dla prawdziwych dam, które nawet na plaży chcą wyróżniać się niebywałym szykiem i mogą pochwalić się nienaganną sylwetką.

Strój kąpielowy z falbankami

Strój kąpielowy Gatta - 249,90 zł.

Która z nas w dzieciństwie nie marzyła o kostiumie kąpielowym z falbankami? :) Teraz dzięki marce Gatta możemy spełnić naszą zachciankę! Co więcej, falbanki są nie tylko słodkie, ale i bardzo użyteczne. Falbana w okolicach biustu optycznie go powiększy, a biodra będą wydawać się szczuplejsze! Warto zaznaczyć, że ten model kostiumu będzie najlepszy dla pań z płaskim brzuchem, ponieważ intensywny i kolorowy print przyciąga wzrok w okolice naszego korpusu.

A wy macie już swój idealny kostium kąpielowy?



Materiał powstał we współpracy z marką Gatta