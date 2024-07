Baleriny to jeden z najwygodniejszych modeli wiosennych butów, których co roku kupujemy nawet po kilka par. Oprócz praktycznych względów, pasują niemalże do każdego rodzaju codziennych stylizacji, zarówno do sukienek i spódnic, jak i do spodni i (co ważne) kosztują naprawdę niewiele. Najtańsze propozycje znajdziecie już za 35zł.

W tym sezonie na topie będą modele w zdecydowanych kolorach, tj. neonowa żółć, soczysta pomarańcza oraz pastelowe odcienie, a w szczególności błękit i pudrowy róż. Jak co roku w sklepach pojawi się również czarno-biała klasyka oraz błyszczące propozycje idealne dla fanek stylu glamour. Zajrzyjcie do naszej galerii i wybierzcie model dla siebie.

Tak prezentują się baleriny z najnowszych kolekcji na wiosnę 2013: