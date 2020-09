Moda na jesień 2020: Anna Lewandowska w sneakersach za ponad 3100 zł. Podobne kupisz już od 130 zł

Anna Lewandowska znowu postawiła na sneakersy! Ma już w swojej szafie całkiem pokaźną kolekcję. Tym razem wybór padł na kultowy model od Fendi. Za taką sportową przyjemność trzeba zapłacić ok. 3100 zł! Jednak znaleźliśmy kilka zamienników w podobnym stylu! Można je już znaleźć w cenach od 130 zł.

Moda na jesień 2020: Anna Lewandowska w sneakersach Fendi za ponad 3100 zł

Wydawać by się mogło, że sneakersy to chwilowy trend z ulicy, jednak na stałe wpasował się do wystroju garderób miłośniczek mody na całym świecie. Sneakersy można śmiało komponować nie tylko z miejskimi stylizacjami ale również z tymi bardziej eleganckimi. Ten typ butów pokochała również Anna Lewandowska i bardzo często sięga po nie, kompletując swoje codzienne stylizacje. Na ostatnim zdjęciu z Klarą, Anna Lewandowska postawiła na supermodne i luksusowe sneakersy z domu mody Fendi. Za taki egzemplarz trzeba zapłacić aż ok. 3100 zł. Aktualnie na stronie projektanta dostępne są modele w kolorach bieli i różu.

Poniżej znajdziecie kilka propozycji tańszych zamienników butów, które ma na sobie Anna Lewandowska. Jeżeli lubicie ten charakterystyczny i masywny model sneakerów to z pewnością znajdziecie coś dla siebie.

Sneakersy w stylu Anny Lewandowskiej

1) Sneakersy DeeZee dostępne są w cenie 129,99 zł

2) Sneakersy Supertrash dostępne są w cenie 269 zł

3) Sneakersy Guess dostępne są w cenie 469 zł

4) Sneakersy Supertrash dostępne są w cenie 269 zł

Jeżeli lubisz buty w tym stylu, ale powyższe modele nie przypadły ci do gustu, zobacz więcej propozycji: