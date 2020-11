Moda jesień 2020. Te 5 par butów idealnie się sprawdzi podczas pandemii

Jesień na stałe zagościła w naszych szafach i umysłach. Coraz częściej trampki zamieniamy na sneakersy z grubszą podeszwą lub klasyczne botki. Teraz w trakcie pandemii szczególną uwagę zwracamy na komfort oraz jakość, kupujemy buty, które zostanąz nami na lata. Wybraliśmy kilka modeli butów, dokładnie pięć,które okażą się świetną inwestycją na dłuższy czas. Postawiliśmy na klasykę w atrakcyjnej cenie.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek w kultowych botkach za ponad 4000 złotych i oryginalnym swetrze! Od tej stylizacji ciężko oderwać wzrok

EMU

Według wszystkich modowych magazynów, to najbardziej znienawidzone przez mężczyzn buty. Nawet najdłuższe nogi wyglądają w nich mniej atrakcyjnie, ale my z racji pandemii stawiamy na wygodę. Zajęły pierwsze miejsce w rankingu z kilu powodów, można je nosić o każdej porze dnia i nocy, są najwygodniejszymi butami jakie istnieją i co najważniejsze nawet największy zmarzluch będzie się w nich czuł jak pod kołderka.

TRAPERY

Kolejna klasyka szafy, która jest modna od wielu sezonów. W czasach pandemii moda pokazuje, że komfort idzie w parze z trendami. Trapery weszły na salony, można je łączyć ze zwiewną sukienką w stylu boho oraz klasycznymi jeansami. Będą idealnymi butami na co dzień, przydadzą się w trakcie długich zimowych spacerów oraz szybkich przechadzek z psem. To świetna opcja jeśli szukasz czegoś ponadczasowego.

KALOSZE

Jeśli lubisz jesienne spacery, to koniecznie powinnaś się zaopatrzyć w porządną parę kaloszy. Ich największym plusem jest fakt, że się nie zniszczą podczas spaceru w deszczu. Można je nosić bez względu na jesienną pogodę, bo są stylowe i bardzo modne w tym sezonie. Możesz wybrać krótkie w stylu sztybletów lub klasyczne długie. To inwestycja, która zostanie z Tobą na długie lata. Mamy dla Ciebie kilka modeli, które z pewnością skradną Twoje serce.

SZTYBLETY

Kolejna klasyka szafy wielu kobiet, mowa o sztybletach. Mogą być czarne lub brązowe, fantastycznie dopełnią każdą stylizację, mają w sobie klasę oraz styl. W każdym sezonie są modne, niezależnie od panujących trendów, za każdym razem wyglądają stylowo. Jeśli zastanawiasz się nad kupnem butów, które uzupełnią Twoją szafę i będziesz je mogła nosić do pracy oraz na co dzień, to będzie to świetny wybór. Zainwestuj w skórzaną wersję a ponosisz kilka sezonów dłużej.

MASYWNE BOTKI

W tym sezonie okazały się gorącym trendem, ale naszym zdaniem zostaną z nami na kilka najbliższych z wielu powodów. Największym ich plusem jest to, że pasują do wszystkiego, gwarantujemy, że każda rzecz z Twojej szafy będzie wyglądała jak najmodniejszy outfit. It girls z całego świata mają je w swoich szafach i za każdym razem wyglądają stylowo. To kolejna dobra inwestycja, która okaże się udanym zakupem.