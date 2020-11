Wyprzedaże jesień 2020 do -80 proc. Oto jesienny must have każdej szafy

Jesień zagościła w naszych szafach i ulicach już na dobre. Letnie, zwiewne sukienki zamieniłyśmy na ciepłe bluzy i swetry. W tym sezonie postawmy na wyrazisty kolor i wzory, który umili ten jesienny czas. Według nas must have każdej jesienno-zimowej szafy, to bluza, która otuli nas w chłodny wieczór, sweter w wyrazistym kolorze, sukienka, która będzie świetną alternatywą dla jeansów oraz ciepła kurtka.

SUKIENKA NA CO DZIEŃ

Wiele z nas w tym sezonie rezygnuje z sukienek na rzecz wygodnych i sprawdzonych spodni. Wydaje nam się, że będzie nam cieplej i bardziej komfortowo. Nic bardziej mylnego, sukienka daje nam możliwość ubrania warstwowo, dzięki czemu będzie nam o wiele cieplej niż w spodniach. Dodatkowo wyglądamy w niej bardziej kobieco i dziewczęco.

BLUZA

Jest synonimem jesieni i zimy, grzeje, jest mięciutka i zawsze wygląda stylowo. Pasuje do jeansów oraz spodni dresowych i kanapy, jest synonimem wygody i komfortu. Jej największym atutem jest fakt, że bez względu na trendy zawsze wygląda dobrze. Może być klasyczna szara oraz w szalonym kolorze. Jeśli szukasz czegoś, co będzie wyglądało świetnie o każdej porze roku, to postaw na bluzę:

KURTKA

Jest nieodłącznym elementem każdej jesieni. Jeśli w tym sezonie chcesz zaszaleć, postaw na mocny kolor lub wzory, które odmienią Twoją szafę. Najważniejsze przy wyborze kurtki jest jej skład, przed zakupem sprawdź metki, aby faktycznie zakupiona kurtka grzała. W tym sezonie w okresie pandemii postawmy na komfort i na ubrania, które otulą nas w tym melancholijnym czasie.

SWETRY

W szafie każdej it girl zajmują honorowe miejsce. Uwielbiamy jesień właśnie dzięki nim, są mięciutkie, ciepłe i zawsze wyglądają stylowo. Swetry, podstawa każdej garderoby jesienno zimowej, jeśli nadal szukasz tego idealnego, który Cię ogrzeje w zimny dzień, to mamy dla Ciebie kilka propozycji.