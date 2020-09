Moda jesień 2020. Oto 3 pary botków, które będziecie widzieć na nogach influencerek. Kupicie je w CCC od 129 zł

Idealne botki na jesień to podstawa garderoby w szafie każdej z dziewczyn zakręconych na punkcie mody. Jesienią i zimą 2020/2021 będą rządzić trzy modele, które możecie zobaczyć poniżej - wszystkie znajdziecie w sieciówce CCC. Zdecydowanym numerem jeden będą czarne masywne botki, nawiązujące nieco swoją stylistyką do grungowych klimatów. Lansują je takie domy mody jak Bottega Veneta czy Prada. Numer dwa to piękne karmelowe kowbojki, w których zakochają się miłośniczki klimatów boho - zwiewnych kwiecistych sukienek, ale również klasycznych mom jeans! Numer trzy to propozycja dla kobiet, które chcą czuć się seksownie, ale i wygodnie - to czarne botki na słupku (dla odważniejszych - na szpilce) z tzw. "skarpetą". Spójrz na nasze propozycje, w których zakochały się gwiazdy i influencerki na całym świecie - co najważniejsze, te modele są nadal dostępne i ich ceny oscylują w okolicach 100 złotych. Dlatego tym bardziej warto się na nie skusić!

1. Ciężkie czarne botki z CCC za 129 zł - ma je Julia Wieniawa

Ciężkie, czarne botki na traktorowej platformie to must have w waszej garderobie tej jesieni. Takie botki lansuje m.in. Prada. Masywne obuwie podkręci wasz każdy look i doda nieco pazura. O to właśnie chodzi! Model, na który zdecydowała się Julia Wieniawa, dostaniecie w CCC za jedyne 129 złotych.

2. Kowbojki w karmelowym kolorze

Nasza propozycja numer dwa to totalny klasyk - kowbojki w karmelowym lub ciepłym brązowym kolorze. Są tak bardzo uniwersalne i sprawią, że dzięki nim zakochasz się w stylu boho-chic (charakterystyczne dla tego stylu są: długie, luźne spódnice, futrzane kamizelki, dżinsowe kurtki, kolorowe tuniki, szerokie paski, duże torby)

Model, który widzicie poniżej, to projekt marki Jenny Fairy dostępnej w CCC. Kosztuje 139 złotych.

3. Botki ze "skarpetą" na słupku w czarnym kolorze

A co jeśli zaproponowalibyśmy wam nieco seksowniejszy model botków na jesień 2020? Spójrzcie na znajomo wyglądający model - to czarne botki na słupku ze "skarpetą". Kochamy te buty za to, że są wygodne, seksowne i w magiczny sposób wyszczuplają naszą sylwetkę!

Czarne botki na słupku DeeZee, 129,99 zł

Wszystkie zaprezentowane poniżej modele to pozycje obowiązkowe w waszej szafie. A co najważniejsze, posłużą wam nie przez jeden, a minimum 2 lub nawet 3 sezony. Skusisz się?