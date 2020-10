Modne sukienki na jesień 2020. Małgorzata Socha z "Na Wspólnej" postawiła na model midi z falbaną. To hit!

Małgorzata Socha poczuła jesień? Zdecydowanie tak! Gwiazda, którą możecie znać m.in. z "Na Wspólnej" czy "Brzyduli" pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem, na którym widzimy ją w seksownej stylizacji! Socha postawiła na czerwoną sukienkę midi z falbaną na dole. Dobrała do niej sandałki z błyszczącymi kryształkami i ultramodnym w tym sezonie kwadratowym noskiem. Fanki oszalały na punkcie stylizacji Małgorzaty Sochy:

Wow! Jaka klasa! Piękna sukienka! Omg ta sukienka! - piszą na Instagramie fanki Małgorzaty Sochy.

My dołączamy się do zachwytów nad boskim lookiem Małgorzaty Sochy. Poniżej zobaczcie, gdzie i za ile sami możecie kupić sukienkę, na którą zdecydowała się aktorka. Też na nią się skusicie?

Małgorzata Socha wygląda w tej sukience rewelacyjnie! To model z najnowszej kolekcji na sezon jesień-zima 2020/2021 marki Monnari, z którą Socha już od jakiegoś czasu współpracuje.

Model, na który postawiła Małgorzata Socha, to projekt marki Monnari. Piękna czerwona sukienka o długości midi to strzał w dziesiątkę! Kosztuje 299 złotych. Ten look jest bardzo kobiecy i seksowny! Sukienka jest dostępna jeszcze w czarnym kolorze, jeśli jednak chcesz się wyróżnić, postaw na czerwień.

Skusisz się na taki model tej jesieni? My gorąco do tego zachęcamy!