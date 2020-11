Kasia Cichopek doskonale wie, co aktualnie jest w trendach. Już po raz kolejny możemy podziwiać jej fantastyczną, jesienną stylizację i tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły jej kozaki. Jeśli zatem jeszcze zastanawiacie się jakie buty wybrać na nadchodzące miesiące, to koniecznie powinnyście rozważyć tę propozycję. Są obłędnie piękne. Zobaczcie same!

Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek w kultowych kozakach! Ten model to hit nadchodzących miesięcy!

Katarzyna Cichopek przykłada ogromną wagę do swoich stylizacji. Piękna aktorka świetnie łączy wszystkie elementy garderoby, dlatego wygląda wspaniale zarówno w eleganckich zestawach, jak i luźnych total lookach. Fanki gwiazdy uwielbiają patrzeć na jej stylizacje, z których często czerpią inspiracje. Instagramowy profil Kasi Cichopek obserwuje aż 412 tys. internautów.

Dzięki temu, że Kasia jest bardzo aktywna na Instagramie, bardzo często możemy podziwiać jej kolejne, fantastyczne stylizacyjne odsłony. Tym razem gwiazda zdecydowała się na bardzo prosty, ale niezwykle efektowny total look. Aktorka pochwaliła się zdjęciem, na którym widzimy ją w swetrze z frędzlami, białych spodniach i beżowych kozakach. Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla Kasi Cichopek.

- Piękne kozaki, gdzie kupiłaś? 😁 - Ślicznie Kasiu wyglądasz 🤩 i super masz ciuchy i buty. Gdzie kupujesz takie super ubrania jeśli można wiedzieć 🤩. Pozdrawiam Cię Kasiu bardzo serdecznie ❤️ - Ślicznie pani wygląda pani Kasiu - Pani Kasiu uwielbiam Pani styl ubierania 😁 - Piękne kozaczki 🤗Pięknie Kasiu wyglądasz ❤️ - piszą fani.

Jak już wspominaliśmy, to właśnie kozaki Kasi skradły nasze serca! Gwiazda zdecydowała się na model marki Carinii. To już nie pierwszy raz, gdy widzimy aktorkę w butach właśnie tej firmy. Kozaki, które ma na sobie Kasia Cichopek będą fantastycznie pasowały nie tylko do obcisłych spodni, ale także będą doskonale komponować się z długimi tunikami i swetrami. Buty aktorki dostaniecie na stronie sklep.carinii.com.pl, w cenie ok. 500 złotych.

I jak Wam się podobają? Skusicie się na taki model? My jesteśmy nimi oczarowani! Wcześniej gwiazda zachwyciła nas pięknymi botkami, również tej samej firmy.