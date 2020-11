Moda jesień 2020. Kasia Cichopek zachwyca jesienną stylizacją. Internautki zakochały się w jej spódnicy!

Kasia Cichopek po raz kolejny zachwyciła swoje fanki fantastyczną stylizacją. Tym razem szczególną uwagę wielbicielek gwiazdy zwróciła jej bardzo oryginalna spódnica. Wiemy, gdzie i za ile ją dostaniecie! Zobaczcie sami, jak wspaniale wygląda w niej aktorka.

Moda jesień 2020. Kasia Cichopek w fantastycznej spódnicy, w której zakochały się internautki

Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które uwielbiają eksperymentować ze swoimi stylizacjami, jednak efekt końcowy zawsze jest świetny! Aktorka doskonale wie, co jest modne i stylowe, a jej total looki zawsze są idealnie dopracowane. W garderobie gwiazdy znajdują się prawdziwe perełki, które co chwila zachwycają tysiące internautek. Instagramowy profil Kasi Cichopek śledzi ponad 416 tys. internautów, a fanki uwielbiają czerpać inspiracje ze stylizacji gwiazdy.

Na Instagramie gwiazdy właśnie pojawiło się kolejne zdjęcie, na którym możemy podziwiać jej doskonały total look. Tym razem aktorka postawiła na jeden kolor - czerń. Wybrała gruby sweter, rajstopy oraz botki marki Carinii, a "pazura" całemu total lookowi dodała fantastyczna asymetryczna spódnica. Ten model zachwycił internautki, które zaczęły dopytywać, gdzie można dostać takie cudo!

- Świetna spódnica Pani Kasiu 😊👍 można wiedzieć skąd? Pozdrawiam 😊 - Świetna stylizacja 😍😍 - Pięknie Kasiu 😘 - Świetna stylówa Kasiu 💙💙 - Śliczna spódniczka 😊. Można wiedzieć gdzie ją pani kupiła? - piszą fanki.

Postanowiliśmy sprawdzić, skąd pochodzi spódnica aktorki. Okazało się, że jest to model marki Nissa, który możecie dostać na stronie nissa.pl. Jej regularna cena to 699 złotych, jednak teraz trwa na nią promocja. Aktualnie tę boską spódnicę dostaniecie za 629 złotych.

A Wam jak się podoba? Skusiłybyście się na taki model?