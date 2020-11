Jennifer Lopez to ikona stylu i klasy. Nie bez powodu mówi się, że to jedna z najlepiej ubranych gwiazd na świecie! Artystka zawsze wygląda perfekcyjnie i tym razem zachwyciła nas swoimi kultowymi kozakami. Są fantastyczne i idealnie sprawdzą się w nadchodzących miesiącach. To jednak model dla odważnych kobiet, które lubią dodać "pazura" swoim stylizacjom. Koniecznie je zobaczcie!

Moda jesień 2020. Jennifer Lopez w hitowych kozakach! Ten model optycznie wyszczupla nogi!

Jennifer Lopez doskonale wie, co jest modne i stylowe. Piękna artystka kocha modę, a każda jej stylizacja przyciąga wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają czerpać inspiracje z jej total looków. Gwiazda ma w swojej garderobie prawdziwe perełki, które są absolutnymi modowymi hitami i co chwila możemy podziwiać jej doskonałe stylizacje. Wokalistka może też pochwalić się świetną sylwetką i chociaż w tym roku Jennifer Lopez skończyła już 51 (!) lat, to figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna 20 latka!

Paparazzi często śledzą piękną artystkę, dlatego na bieżąco możemy podziwiać jej doskonałe total looki. Tym razem wokalistka postawiła na oversizową, białą sukienkę, do której dobrała fantastyczne kozaki! Buty zdecydowanie dodały "pazura" całej stylizacji. Brązowe kozaki na dużej platformie i wysokim słupku to coś, co w sezonie jesień - zima, będzie się cieszyć ogromną popularnością. Sami spójrzcie, jak wspaniale wyglądają!

East News

Takie kozaki doskonale będą łączyć się zarówno z sukienkami, jak i tunikami, długimi swetrami czy obcisłymi spodniami. Możliwości jest naprawdę wiele, bo w każdym połączeniu będą wyglądać bosko, a dodatkowo optycznie wysmuklą nam nogi.

Co o nich myślicie? Skusicie się na taki model? My mówimy wielkie WOW!