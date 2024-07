Specjalnie dla was zajrzeliśmy do wirtualnego sklepu H&M w poszukiwaniu najciekawszych ubrań na jesień 2012. Już we wrześniu do sklepów trafi sezonowa kolekcja marki, która bardzo przypadła nam do gustu. Stonowane kolory przecięte cekinami, dżetami i ćwiekami jest szałowa i ekstrawagancka.

Eleganckie zielenie, ponadczasowa czerń, złoto i najmodniejsze jesienią i zimą kosmiczne grafiki na koszulkach, bluzach, a nawet spodniach.

Już za kilka dni w sklepach H&M w całej Polsce będziecie mogli znaleźć ubrania i dodatki, których zdjęcia zamieściliśmy w naszej galerii zdjęć poniżej: