Spędzamy w naszych wnętrzach coraz więcej czasu. Nic dziwnego, że zaczęliśmy zwracać większą uwagę na to, jak mieszkamy i czym się otaczamy. Odważniej spełniamy marzenia. Ozdabiamy, dekorujemy i urządzamy własne cztery kąty, częściej sięgając po nietuzinkowe rozwiązania. Chcemy żyć piękniej.

Zupełnie nowe spojrzenie na projektowanie wnętrz

Wie o tym marka Paradyż, która idealnie odpowiada na te potrzeby. Zachwycająca kolekcja płytek ceramicznych – Paradyż My Way by Gosia Baczyńska z powodzeniem łączy świat mody i designu. Z jednej strony mamy więc artystyczną wizję, talent i emocje artystki, z drugiej jakość i najnowocześniejsze technologie zdobnicze marki. Projektantka była zaangażowana na każdym etapie prac twórczych, projektowych i produkcyjnych. Wszystko po to, by do naszych domów trafiły wyjątkowe kolekcje, dopracowane z dbałością o najmniejszy szczegół.

Odważna stylistyka początków XX wieku – przywodząca na myśl powieść Francisa Scotta Fitzgeralda „Wielki Gatsby” – znów wraca do wnętrz. Stawiamy więc na niebanalne rozwiązania i blichtr. Płynne dynamiczne linie, swobodne układy kompozycyjne i bogata ornamentyka zamienią każdą przestrzeń w prawdziwe królestwo luksusu.

Siedem kolekcji Paradyż my Way by Gosia Baczyńska: Mystic Shadows, Night Queen, Sleeping Beauty, Fashion Spirit, Unique Lady, Cold Princess oraz Noisy Whisper wyróżnia oryginalna kolorystyka, nieoczywiste detale, wyjątkowe fasony oraz bogactwo struktur. Design płytek nawiązuje do atrybutów damskiej garderoby: plis, satyny, koronki, cekinów, złota i srebra. Każda kolekcja jest ultrakobieca, niezwykle elegancka i wyjątkowa, zupełnie jak na wybiegach u projektantki.

Praca z zespołem Ceramiki Paradyż od początku była wielką przyjemnością, ale i wyzwaniem. Naszym założeniem było stworzenie czegoś, czego jeszcze nie było: kolekcji płytek, które “ubiorą wnętrze” w najlepsze kreacje, wydobywając z niego pełen potencjał i piękno, zachowując wyrazisty charakter. Dużo czasu poświęciliśmy na szukanie nowych rozwiązań, dających nieznane wcześniej możliwości. (…) W końcu udało nam się stworzyć formy na tyle eleganckie, ale i nonszalanckie zarazem, aby w połączeniu dawały wrażenie niewymuszonego luksusu – podkreśla Gosia Baczyńska.

Design jak z luksusowych domów mody

I tak, dla przykładu w kolekcji Noisy Whisper znajdziemy elementy inspirowane cekinami, niczym z wieczorowej sukni. Trójwymiarowa struktura płytek przywodzi na myśl migoczącą tkaninę. Płytki idealnie sprawdzą się jako modny element dekoracyjny np. na ścianie salonu przy kominku. Elementy kolekcji w złocie i brązie będą pasowały niemal do każdego wnętrza. Świetnie korespondują zarówno z marmurem, drewnem, modną sztukaterią czy matowymi, modernistycznymi powierzchniami.

Fashion Spirit opiera się z kolei na dwóch ponadczasowych zestawieniach kolorystycznych: czerni i złota oraz czerni i bieli. Płytki przypominają w strukturze skórę krokodyla. Ich matowe wykończenie przełamano charakterystycznymi listwami dekoracyjnymi w formie łańcucha.

W kolekcji Unique Lady znajdziemy wzory inspirowane strukturą koronki. Płytki są w stonowanym odcieniu głębokiej, zgaszonej zieleni o niejednorodnej strukturze, a zdobienia – w kolorze starego, szlachetnego złota.

Co ważne, mamy pełną dowolność w tworzeniu własnych aranżacji. Projektantka i zespół Ceramiki Paradyż zastosowali bowiem zasadę, MIX ‘N’ MATCH, która pozwala swobodnie zestawiać i układać dowolne elementy z różnych kolekcji. Dzięki temu mamy szansę stworzyć nieskończoną ilość aranżacji. Wszystko to na największym dostępnym obecnie na rynku formacie płytki ściennej – 40 x 120 cm.

Ceramika Paradyż od lat odważnie sięga po nieszablonowe rozwiązania. Kolekcje stworzone wraz z Gosią Baczyńską łączą tradycję, nowoczesność i awangardę. Szeroki wachlarz kolorów, oryginalnych struktur i różnych formatów sprawia, że każdy znajdzie propozycje dla siebie.

