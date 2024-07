Anna Wendzikowska, która zazwyczaj ubiera się dość elegancko tym razem pokazała się w bardzo sportowej stylizacji. Sfotografowana na lotnisku ma na sobie podarte dżinsy, sportowe buty Reebok, szary sweter i puchową kurtkę. Oczywiście nie zapomniała o designerskiej torbie! Tym razem to Louis Vuitton!

Skąd ta zmiana stylu? Początkowo wydawało nam się, że to ze względu na męczącą podróż. Okazało się jednak, że Anię czekają niecałe 3 godziny podróży. Wendzikowska leci do Londynu, by przeprowadzić wywiad z Zackiem Efronem.

Z pewnością w takim młodzieżowym stroju łatwiej będzie im się dogadać.

A Wy, co sądzicie o Wendzikowskiej w sportowej wersji?

