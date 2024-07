Starszego syna Justyny Steczkowskiej znamy doskonale. Leon Myszkowski jest popularnym blogerem kulinarnym, występuje w programach rozrywkowych, jest aktywny na profilach społecznościowych. Co z młodszym, 11-letnim Stasiem? Rewia donosi, że on również może pochwalić się wielkim talentem - muzycznym! Co więcej - zdarza mu się występować z mamą podczas jej koncertów!

Młodszy syn Steczkowskiej idzie w jej ślady!

11-letni Stanisław Myszkowski stawia pierwsze kroki na profesjonalnej estradzie. Uczy się w szkole muzycznej w Grodzisku Mazowieckim i robi coraz większe postępy, czym zaskakuje nawet Justynę Steczkowską. Co więcej, gazeta donosi, że córka diwy, Helenka, również wykazuje muzyczne i taneczne zdolności. Rodzice zapisali ją więc do prestiżowego przedszkola, gdzie stawia się na rozwój dzieci. Słynna mama ma powody do dumy!

Justyna Steczkowska jest dumna ze swoich dzieci!