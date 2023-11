1 z 33

Wiemy już, kto został Najprzystojniejszym Mężczyzną na Ziemi! Nasz reprezentant w konkursie Mister Supranational 2017 to Jan Dratwicki. Mister Polski 2016 zmierzył się z 33 rywalami. W koncercie towarzyszącym wyborom zniewalających mężczyzn wystąpili Michał Szpak, Halina Mlynkova, Aleksandra Szmyd. Jan Dratwicki znalazł się w finałowej dziesiątce, jednak nie wygrał konkursu.

Misterem Supranational 2017 został mister Wenezueli!

Pierwszym wicemisterem zostaje mister Hiszpanii

Drugim wicemisterem został mister Brazylii

Trzecim wicemisterem został mister Słowacji

Czwartym wicemisterem został mister Meksyku

W jury międzynarodowego konkursu zasiadali m.in. jurorka #Supermodelki Plus Size - Ewa Zakrzewska, Klaudiusz Iciek Claudius projektant mody męskiej i świetny stylista fryzur również z #Supermodelki Plus Size, w jego kolekcji wystąpią TOP 20 najlepszych kandydatów do tytułu Mister Supranational 2017, Halina Mlynkova, Agnieszka Hyży i Miss Polski 2015 Magdalena Bieńkowska.

Panowie zaprezentowali się na scenie m.in. w strojach kąpielowy SELF COLLECTION, w stylizacjach streetowych OZONEE, w garniturach Claudius Scissor, prezentacja jak James Bond w garniturach Giacomo Conti. Galę poprowadzą Paulina Chylewska i Davina Reeves.

Zobaczcie, jak w strojach sportowych zaprezentowali się kandydaci do tytułu Najprzystojniejszego Mężczyzny na Ziemi!

Zobacz także: Miss Korei została Miss Supranational 2017! Polka bardzo wysoko! WYNIKI + ZDJĘCIA