Miss Polonia 2021/22: zgrupowanie finalistek. Kandydatki są w ferworze przygotowań

Trwa zgrupowanie konkursu Miss Polonia , podczas którego kandydatki do tytułu Najpiękniejszej Polki przygotowują się do gali finałowej – a ta już 8 marca w Teatrze Wielkim w Łodzi. Tak kandydatki na Miss Polonia przygotowują się do konkursu o tytuł Najpiękniejszej Polki Finalistki już 1 marca spotkały się w Hotelu Tobaco, gdzie rozpoczęły wspólne próby przed galą finałową. Tego szczególnego wieczoru zaprezentujemy siedem pokazów, więc przed dziewczynami intensywny okres przygotowań. W kwestii ruchu scenicznego stawiamy przede wszystkim na długi i pewny krok. Jednak dziewczyny bardzo szybko uczą się układów, więc jestem przekonana, że to będzie wspaniałe show - mówi Oliwia Jesionowska, choreograf konkursu. Kandydatki do korony Miss Polonia zaprezentują się w pokazach kolekcji Sylwii Romaniuk oraz Roberta Czerwika, a także w kolekcjach marek LAV-MAG, Gorsenia, Gabbiano i Pareo & Juliett. Buty do wszystkich pokazów zapewnia marka LOVET. Zgrupowanie to nie tylko ciężkie próby. Finalistki mają również szansę na zdobycie doświadczenia w pracy przed obiektywem oraz w kontaktach z mediami. Same kandydatki podkreślają, że to bardzo cenna wiedza nie tylko dla przyszłej Miss Polonia 2020, ale również dla wszystkich dziewczyn. Podczas zgrupowania o chwile relaksu zadbali Partnerzy konkursu – marki Dermena, Natura Siberica oraz Delia Cosmetics dostarczyły zestawy kosmetyków, a Verbena zapewniła zdrowe ciasteczka i ziołowe cukierki. Gdzie można kupić bilety na galę Miss Polonia? Bilety na galę są jeszcze dostępne – szczegóły na stronie www.misspolonia.com.pl/bilety . Galę poprowadzi Karolina Bielawska, Miss Polonia 2019, oraz Conrado Moreno. Swoimi występami uświetnią ją Marcin Sójka, Krystian Ochman oraz Alicja Szemplińska....