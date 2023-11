Uważam, że wszystko zależy od nas, również stan umysłu… Trzeba dbać o siebie zarówno wewnątrz jak i zewnątrz, być atrakcyjnym na każdym poziomie istnienia. Trzeba zawsze dać sobie do tego prawo, choć było by nie wiem jak źle. Nieistotne czy kobieta posiada idealne zdrowie, czy też nie – każda z nas chce być atrakcyjna i akceptowana. To nie zawsze wygląd naprawdę gra te pierwsze skrzypce zarówno w atrakcyjności Pań jak i Panów. Fajnie jest zadbać o siebie, ale wcale nie chodzi o to by żyć na pokaz, być – lepszym – by zazdrościli nam inni. - tak mówi Adrianna.