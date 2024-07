1 z 5

Gwiazdor "Pierwszej Miłości" zostanie ojcem?! Mowa o Miśku Koterskim, który na swoim Instagramie wstawił wymowne zdjęcie ze swoją dziewczyną, Marcelą Leszczak, kontrowersyjną uczestniczką "Top Model". Aktor kładzie rękę na brzuchu wybranki i pisze:

Szczęście moje największe, najważniejsza rola życia, kochać i być kochanym. - pisze Misiek w hashtagach.

Czy to oznacza, że Koterski i Leszczak rzeczywiście zostaną rodzicami? Tego na 100% pewni nie jesteśmy, ale widać, że aktor jest bardzo szczęśliwy! Jeśli to prawda, to już teraz serdecznie gratulujemy!

