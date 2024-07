"Miłość na bogato" to serial Viva Polska, który stał się bardzo popularny, szczególnie w internecie. Niektórzy go uwielbiają, inni - śmieją się z dialogów, ze złotych myśli bohaterów i całej fabuły. Jednak jedno jest pewne - młodzi serialowi aktorzy stają się coraz bardziej rozpoznawalni. A z pewnością przyczyni się jeszcze bardziej do tego specjalna linia koszulek PLNY, która została zainspirowana serialem.

Reklama

Przeczytajcie więcej o projektach polskiej marki PLNY

Spotkanie z aktorami i prezentacja kolekcji T-shirtów z nadrukami odbyła się w firmowym sklepie PLNY w Warszawie. Podczas niewielkiego eventu nie mogło zabraknąć na nim odtwórców głównych ról, pojawili się m.in. Monika Pietrasińska, Jan Bielski, Justyna Banasiak, Karolina Gilon czy Gabriel Piotrowski.

Reklama

I jak podobają wam się T-shirty PLNY + Miłość na Bogato? Wróżycie im wielką popularność?

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd Miłości na Bogato: