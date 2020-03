"Milionerzy": Nieprzechodni wśród przechodnich?

Kolejny odcinek "Milionerów" za nami! Uczestnik od początku miał problem z odpowiedziami na pytania. Przy trzecim wykorzystał już wszystkie koła ratunkowe. Padło pytanie o milion? Zobaczcie, ile wygrał Pan Michał, który pracuje jako pedagog resocjalizacyjny! Uczestnikowi na widowni kibicowała żona Anna.

Uczestnik "Milionerów" na początku odpowiedział na pytanie za 500 zł "Wieża stanowiąca podporę wschodniego skrzydła zamku na Wawelu? Mężczyzna już przy pierwszym pytaniu skorzystał z koła ratunkowego, publiczność poprawnie wybrała odpowiedź b: Kurza Stopka.

Drugie pytanie za 1000 zł brzmiało:

W której z dyscyplin sędzia może posyłać na ławkę kar:

a: w boksie

b: w tenisie

c: w hokeju na lodzie

d: w pong-pongu

Prawidłowa odpowiedź to oczywiście C: w hokeju na lodzie.

Pytanie za 2000 zł brzmiało:

Prezydent z charakterystycznym dołkiem w brodzie to:

a: Andrzej Duda

b: Aleksander Kwaśniewski

c: Bronisław Komorowski

d: Lech Wałęsa

Uczestnik przy tym pytaniu wykorzystał aż dwa koła ratunkowe: telefon do przyjaciela i 50:50, ale ostatecznie odpowiedział poprawnie i wybrał A: Andrzej Duda.

Pytanie za 5000 zł:

Jedna z najsłynniejszych romantycznych scen to ta z motywem muzycznym z utworu "My Heart Will Go On" w filmie:

a: "Uwierz w ducha"

b: "Pretty Woman"

c: "Titanic"

d: "Dirty Dancing"

Prawidłowa odpowiedź to C: "Titanic". Uczestnik wygrał 5 000 zł

"Milionerzy": pytanie za 10 tys. zł

To wodny roztwór kwasu węglowego i kationów metali: wapnia, magnezu, sodu, potasu oraz anionów wodorowęglanowych, siarczanowych, chlorkowych:

a: woda destylowana

b: woda ciężka

c: woda gazowana

d: woda utleniona

Uczestnik niestety zaznaczył niepoprawną odpowiedź B, a powinien wybrać C: woda gazowana. W tym odcinku pan Michał wygrał 1 000 zł.

Na jakim pytaniu w "Milionerach" poległ poprzedni uczestnik?

Poprzedni uczestnik "Milionerów" poprawnie odpowiedział na pytanie o czasowniki i zaznaczył odpowiedź A: kłamać.

Nieprzechodni wśród przechodnich:

a: kłamać

b: kochać

c: częstować

d: czesać

Niestety poległ na pytaniu, gdzie poprawną odpowiedzią było oczywiście B: kolczyk.

Jeśli z biglem to:

a: magiel

b: kolczyk

c: bez animuszu

d: gnuśnie