Milena Sadowska ma na swoim koncie tytuł Miss Polonia 2018, a teraz czas na kolejne wyzwania! Modelka bierze udział w nowym programie TVP pt. "Star Voice. Gwiazdy mają głos".

Zgodziłam się od razu, ponieważ dążę do tego aby pracować w telewizji i jest do dla mnie jakaś szansa. Oczywiście miałam doświadczenie, będąc małą dziewczynką. Jak chodziłam do podstawówki brałam udział w konkursach. Później zapisałam się do Zespołu Pieśni i Tańca Małopolanie, tam też śpiewałam i tańczyłam. Później już nie miałam czasu, i nie miałam także żadnych lekcji wokalnych ale... pomyślałam, że jakąś styczność miałam z tym śpiewem więc czemu nie? Spróbuję! - wyznała w rozmowie z Party.pl