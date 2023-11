1 z 4

Sylwia Juszczak jest po dwóch rozwodach, Mikołaj Krawczyk ma za sobą dwa nieudane związki. A mimo to oboje wciąż tak mocno wierzą w miłość, że się pobrali. Czy razem odnajdą szczęście?

Jestem teraz najszczęśliwszym facetem na ziemi...

– tak mówi dzisiaj Mikołaj Krawczyk (37), który dwa miesiące temu wziął ślub z Sylwią Juszczak (40). Ich sekret wyszedł na jaw niedawno, gdy na konferencji prasowej serialu „Pensjonat nad rozlewiskiem” ktoś dostrzegł, że oboje noszą obrączki. Ten ślub był zaskoczeniem, także dla najbliższych pary. Termin uroczystości trzymany był w tajemnicy do końca – tuż przed Wigilią Sylwia i Mikołaj oznajmili swoim synom, że zabiorą ich na chwilę do urzędu stanu cywilnego. Tam, tylko w obecności dzieci, złożyli przysięgę małżeńską. Oboje czekali na to od dawna, bo od kiedy zaczęli się spotykać, uwierzyli, że wreszcie znaleźli miłość na całe życie.

Czy mają szansę na szczęście?

Przeczytaj całe story z magazynu „Flesz” na kolejnych stronach galerii!

Zobacz także: Była partnerka Mikołaja Krawczyka skomentowała jego ślub z Sylwią Juszczak!