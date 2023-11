Mikołaj Krawczyk pokazał nowe zdjęcie córeczki

Mikołaj Krawczyk niedawno został ojcem po raz trzeci! Aktor ma dwóch synów - Michała i Roberta ze związku z Anetą Zając, a teraz został tatą córeczki, którą powitał na świecie wraz z żoną Sylwią Juszczak. Para wychowuje jeszcze dwóch chłopców z poprzedniego związku Sylwii. Nie da się jednak ukryć, że ostatnio serca całej rodziny podbiła córeczka pary. Mikołaj coraz częściej pokazuje jej fotografie. Tym razem zamieścił na Instagramie zdjęcie, które rozczula!

Mikołaj Krawczyk poszedł w ślady wielu innych gwiazd i nie pokazuje twarzy swojej córeczki. Do tej pory nawet nie zdradził jej imienia! Mimo tego aktor chętnie pokazuje swoją pociechę na uroczych fotografiach. Najnowsze zdjęcie robi wrażenie. Widać na nim nie tylko, że córeczka stała się oczkiem w głowie swojego taty, ale także, że... rośnie jak na drożdżach! To już naprawdę duża dziewczynka, tylko spójrzcie:

Aktor przy okazji zdradził, jakie ma plany na wieczór:

Zdjęcie z rodzinnego albumu. 81 rok. Mój wujek tuż przed wyjazdem do Zatoki Perskiej... ????????‍♂️Ja w sukience na jego kolanach niezainteresowany konfliktem... Czy jakoś tak???????? A tak serio to powyższe zdjęcie przedstawia konszachty Imperatorki i Generała???? Knujemy i zastanawiamy się nad tym co by tu spsocić???????????? Kto dzisiaj rozrabia?