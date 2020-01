Mikołaj Krawczyk po raz pierwszy pokazał twarze synów! Do kogo są podobni?

Za Mikołajem Krawczykiem ważny rok. Nie dość, że po raz kolejny został ojcem, to jeszcze wziął ślub kościelny ze swoją ukochaną, Sylwią Juszczak. Teraz tworzą jedną wielką i szczęśliwą rodzinę. Synowie Mikołaja z poprzedniego związku uwielbiają spędzać wolny czas z tatą i młodszą siostrzyczką. Aktor chętnie chwali się na Instagramie tymi miłymi momentami.

Do tej pory Mikołaj Krawczyk starał się jednak nie pokazywać twarzy swoich synów. Aż do teraz. Aktor po raz pierwszy opublikował zdjęcia, na których Robert i Michał pozują przodem. Do kogo są podobni?

Mikołaj Krawczyk pokazał twarze synów

Mikołaj Krawczyk jest wziętym aktorem. Gra w serialach oraz sztukach teatralnych. Jednak stara się też spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi bliskimi. Jak już wspomnieliśmy, w 2019 roku na świecie pojawiła się jego córeczka, Konstancja. Mikołaj Krawczyk jest również tatą bliźniaków. Robert i Michał to już duże chłopaki. Aktor jest z nich naprawdę dumny.

Na Instagramie gwiazdora można znaleźć sporo zdjęć, na których pozuje ze swoimi dzieciakami. Jednak Mikołaj Krawczyk do tej pory nie pokazywał ich twarzy. Teraz zrobił wyjątek! Na najnowszych zdjęciach Robert i Michał pozują odwróceni przodem do obiektywu. Co prawda ich buzie są zasłonięte okularami przeciwsłonecznymi, jednak można dopatrzeć się u nich podobieństwa do taty. Szczególnie uśmiechy mają wyjątkowo podobne do Mikołaja.

Zgadzacie się z nami?

Chłopcy spędzili cudowny dzień z tatą!