Mikołaj Krawczyk ma ostatnio gorący okres. Aktor co jakiś czas spotyka się w sądzie ze swoją byłą partnerką, Anetą Zając. Chodzi o wysokość alimentów, które gwiazdor płaci na dwójkę ich synów. Zdaniem prawniczki Mikołaja Krawczyka, nie wszystkie pieniądze są przeznaczane na dzieci. Dlatego aktor domagał się ich obniżenia.

Okazuje się, że to nie jedyny problem Mikołaja Krawczyk. Aktor musi stawiać się w sądzie również z innego powodu. Chodzi o jego konflikt z Pawłem Bednarzem, który prowadzi Fundację im. Dobrego Pasterza. Panowie poznali się przypadkiem w styczniu 2017 roku. To właśnie wtedy miało dojść między nimi do scysji.

– Mikołaja Krawczyka spotkałem przypadkiem w warszawskiej restauracji. Wychodząc zrobiłem mu zdjęcie, jak pije alkohol o 11 rano. To go rozwścieczyło i zaczął mnie szarpać. Zabrał mi telefon i w wyniku tej szarpaniny zniszczył mi kurtkę i buty. Groził, że mnie załatwi i się na mnie zemści. No i założył mi sprawę w sądzie, bo nagrałem filmik, gdzie opowiadam, jaki z niego cham, i wrzuciłem go do internetu. Wymyślił, że go nękam – stwierdza Paweł Bednarz w rozmowie z "Faktem".

Panowie spotkali się już w sądzie. Mikołaj Krawczyk podobno wyparł się zarzucanych mu czynów, jednak jego wersję miał potwierdzić pracujący we wspomnianej restauracji kelner. Paweł Bednarz postanowił zgłosić do prokuratury zawiadomienie o składaniu fałszywych zeznań przez aktora.

Co na to sam Mikołaj Krawczyk? Aktor twierdzi, że jest nękany przez Pawła Bednarza. Mężczyzna ma między innymi szkalować gwiazdora w internecie, zamieszczając tam wpisy o dziwnej treści.

– To prawda, że kontrowersyjne zachowania pana Bednarza wobec Mikołaja Krawczyka są przedmiotem postępowań sądowych. Liczba tych zachowań i ich intensywność powodują, że w zależności od wyników tych obecnych postępowań będziemy prawdopodobnie podejmować kolejne przewidziane prawem kroki – zapowiada adwokat aktora, Szymon Firek.

Czekamy na finał tej sprawy!

Mikołaj Krawczyk spotkał się niedawno z Anetą Zając w sądzie

Aktora wspiera jego żona, Sylwia Juszczak