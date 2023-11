Czy wy też tak czasem macie, że pragniecie pójść na wyjątkowy spacer, ale właśnie wtedy nie macie pomysłu gdzie? To nie będzie już problemem, ponieważ przygotowaliśmy dla was top 5 najpiękniejszych miejsc w Warszawie. Na pewno je znacie, ale czy tak dobrze jak wam się wydaje? Odkryjcie je z nami na nowo!

Reklama

5. Warszawska Starówka

East News

Starówka, czyli jedno z najbardziej znanych i lubianych miejsc w stolicy. Zawsze przyciąga tłumy turystów, ale i rodowitych Warszawiaków. Warto zabłądzić w wąskich uliczkach, wypić kawę w ogródku kawiarni i poczuć klimat dawnej Warszawy. Uwielbiamy Starówkę szczególnie po zmroku - atmosfera staje się wtedy naprawdę magiczna, a kolacja w takim otoczeniu od razu lepiej smakuje.

4. Multimedialny Park Fontann

East News

Pokazy w Multimedialnym Park Fontann zawsze przyciągają tłumy widzów. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest bezpłatny, a same pokazy odbywają się od maja do września w każdy piątek i sobotę. 367 różnorodnych dysz wodnych, ponad 300 punktów świetlnych oraz specjalnie dobrana muzyka tworzą wspaniałe widowisko!

3. Bulwary nad Wisłą

East News

Bulwary Wiślane to jedno z najciekawszych i najmodniejszych miejsc na mapie Warszawy. Niedawno zostały gruntownie wyremontowane, a ich architektura oraz nowoczesny design zachwycą największego malkontenta. Knajpy, koncerty, imprezy, joga czy teatr na leżakach – to wszystko znajdziesz nad Wisłą!

Zobacz także

2. Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

East News

Najlepsze miejsce na randkę? Ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Składa się z dwóch części: górnej (o powierzchni 2000 m2) i dolnej (o powierzchni 15000 m2), gdzie główną atrakcję stanowią staw, fontanna oraz bogata roślinność. Nie można nie wspomnieć o przepięknej panoramie miasta i widoku na Wisłę!

1. Łazienki Królewskie

East News

Naszym nr 1. są urokliwe Łazienki Królewskie! Choć ten ogród powstał w XVIII w., nadal jest jednym z ulubionych miejsc warszawiaków, niezależnie od pory roku. Warto pamiętać, że Łazienki to nie tylko słynny Pałac na Wyspie, ale i wiele innych obiektów. Stara Oranżeria z Królewską Galerią Rzeźby zachwyca swoimi zbiorami, a wyjątkowy Ogród Chiński przeniesie nas na chwilę do orientalnej krainy!

Najlepszy miejski samochód? ŠKODA KAMIQ

Mat.prasowe

Jak dotrzeć do najpiękniejszych miejsc w Warszawie? ŠKODĄ KAMIQ! Docenią ją szczególnie ci, którzy prowadzą nowoczesny styl życia, lubią nowe wyzwania i przygody. Kompaktowy SUV to pierwszy model ŠKODY z dynamicznymi kierunkowskazami z przodu i z tyłu samochodu. Poszczególne diody LED zapalają się kolejno od środka na zewnątrz.



KAMIQ to wciąż ŠKODA, ale inna niż do tej pory. Naszym celem było stworzenie nowego rodzaju SUV-a. - wyjaśnia Christian Strube, Członek Zarządu ŠKODY odpowiedzialny za rozwój techniczny.

KAMIQ ma zalety typowe dla SUV-ów takie jak zwiększona wysokość jazdy i wynikająca z tego wygodna pozycja jazdy. Cechy te łączy ze zwinnością kompaktowego samochodu. Pomimo niewielkich wymiarów (4241 mm długości, 1793 mm szerokości i 1531 mm szerokości), KAMIQ oferuje najdłuższe w swojej klasie wnętrze. Tylni pasażerowie mają do swojej dyspozycji komfortową przestrzeń, a bagażnik mieści od 400 do 1395 litrów. Złożenie przedniego fotela pasażera pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń, dzięki której przewieziemy przedmioty o długości nawet 2,5 m!

Mat.prasowe

Dzięki zastosowaniu nowej platformy KAMIQ mógł zostać wyposażony w liczne technologie, które do tej pory zarezerwowane były dla samochodów klasy premium np. ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń, kierownicy i przedniej szyby. Wnętrze może zostać wzbogacone o cyfrowy zestaw wskaźników z pięcioma trybami wyświetlania i ekranem 10,25 cala. W środku znalazło się także miejsce na ekran o przekątnej 9,2 cala, umieszczony idealnie w polu widzenia kierowcy. W nowym SUV-ie nie mogło zabraknąć nowoczesnych systemów wspierających kierowcę - w wersji standardowej dostępne będą m.in. FRONT ASSIST i LANE ASSIST. Ponadto samochód będzie wyposażony w wiele innych innowacyjnych systemów pozwalających zapobiegać wypadkom i zapewniających wysoki poziom aktywnego bezpieczeństwa.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki ŠKODA