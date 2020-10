Michał Kasprzak przed śmiercią zagrał jeszcze w "Dziewczynach z Dubaju". Tak żegna go Doda 

Wczoraj media obiegła smutna informacja o śmierci Michała Kasprzaka. Wielu widzów może kojarzyć go m. in. z "Klanu", „M jak miłość”, „Barw szczęścia” czy „Ojca Mateusza”. ale popularność przyniosły mu również filmy dla dorosłych, z których znany był jako Toxic Fucker. Aktor przed śmiercią wystąpił jeszcze w filmie "Dziewczyny z Dubaju", do którego zdjecia zakończyły się miesiąc temu. Producentka kontrowersyjnego obrazu, Doda, pożegnała aktora wzruszającym wpisem.

Doda żegna zmarłego Michała Kasprzaka

Michał Kasprzak zmarł nagle w wieku zaledwie 35 lat. Niestety nie podano przyczyn śmierci. Okazuje się, że kilka miesięcy przed śmiercią Michał Kasprzak znany również z filmów dla dorosłych jako Toxic Fucker, wystąpił w filmie Dody pt. "Dziewczyny z Dubaju".

Kilka miesięcy temu producentka kontrowersyjnego filmu o "dubajskiej seksaferze" zapowiadała, że w swojej produkcji oprócz zwykłych aktorów zatrudnieni zostaną również aktorzy porno, wśród nich znalazł się również Toxic Fucker.

Wczoraj Doda zamieściła w sieci smutny wpis wspominający aktora:

Wczoraj zmarł aktor filmu "Dziewczyny z Dubaju" i wspaniały człowiek. Ciężko pozbierać myśli. Bardzo się polubiliśmy na planie.

Niestety Michał Kasprzak nie doczekał premiery, która zapowiedziana jest na styczeń 2021 roku. Odszedł w młodym wieku pozostawiając pogrążonych w smutku rodzinę i przyjaciół...

