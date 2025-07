Michał Czernecki, znany polski aktor w szczerej rozmowie z "Vivą" oraz w książce „Wybrałem życie”, która ujrzała światło w dzienne w 2018 roku, ujawnił szokujące szczegóły swojej młodości. Przeżył wiele trudnych chwil...

Michał Czernecki ujawnił wstrząsające szczegóły ze swojej przeszłości

Michał Czernecki w wieku 16 lat przeżył śmierć ojca, co zapoczątkowało jego dramatyczną walkę z emocjami i samotnością. Czernecki w rozmowie z "Vivą" wyznał, że nie potrafił poradzić sobie z uczuciami i obwiniał się za wszystko, co złe. Poczucie winy i brak wsparcia emocjonalnego doprowadziły go do podjęcia pierwszej próby samobójczej.

Czułem się bardzo samotny, nie miałem kontaktu ze swoimi emocjami, których wtedy było we mnie akurat mnóstwo. Zmarł mój ojciec, obwiniałem za to siebie. Za wszystko zresztą, co złe, się obwiniałem. Postanowiłem więc odejść i dać sobie i innym święty spokój. - mówił w 2018 roku w rozmowie z ,,Vivą!''

Po tej dramatycznej sytuacji trafił do szpitala, gdzie pierwszą rzeczą, jaką usłyszał od swojej cioci, było: „Coś ty nam zrobił?”. Te słowa tylko pogłębiły jego wewnętrzne cierpienie. W rozmowie wspomina, że nie miał kontaktu ze swoimi emocjami, których wówczas w nim nie brakowało.

Niedługo po pierwszej próbie Michał Czernecki zdecydował się na kolejną. Podjął decyzję o ucieczce z domu i razem z kolegą udał się do Węgierskiej Górki. Tam Czernecki odłączył się od towarzysza i poszedł samotnie w góry. Na uboczu szlaku rozbił namiot. W środku nocy połknął kilka opakowań dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych i popił je alkoholem.

Nad ranem obudziłem się w bardzo złym stanie, złożyłem namiot i resztkami sił zacząłem schodzić w dół, do ludzi, po pomoc. Na dole, przy małym sklepiku wychowawca szkolnej wycieczki wezwał pogotowie i tak znalazłem się w szpitalu w Żywcu. Myślę, że podświadomie już nie chciałem umierać, chciałem żyć opowiadał aktor

Szokujące wspomnienia Michała Czerneckiego z obozu harcerskiego

Wstrząsające są również wspomnienia Michała Czerneckiego z dzieciństwa. W wieku 12 lat pojechał na obóz harcerski nad rzeką Wartą. To tam, jak ujawnia w książce, padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony wychowawcy.

Już pierwszego dnia mężczyzna wydał dzieciom polecenie, by zdjęły kąpielówki – z pozoru dla żartu. Czernecki, jako jedyny, nie podporządkował się. W odpowiedzi wychowawca odpychał go pagajem, uniemożliwiając wyjście z wody. Choć wtedy nie rozumiał powagi sytuacji, dziś aktor nazywa to jednym z pierwszych sygnałów nadużycia.

Wszystko przybrało dramatyczny obrót, gdy wychowawca zaprosił 12-letniego wówczas Michała Czerneckiego na wieczorny spacer. Początkowo chłopiec był zadowolony z uwagi dorosłego. W trakcie rozmowy mężczyzna jednak poruszył temat masturbacji, a potem zapytał, czy może „sprawdzić”, czy wszystko z chłopcem jest „w porządku”. Następnie włożył rękę w jego majtki i go dotknął. Wydarzyło się to bez ostrzeżenia, w ciszy i szoku, jaki ogarnął chłopca.

To nie był jedyny incydent. Podczas innego spaceru mężczyzna zmusił Michała Czerneckiego i jego kolegę do rozebrania się do naga. Kazał im czołgać się nago po ostrej trawie.

W tamtym czasie Michał Czernecki nie miał świadomości, że był wykorzystywany seksualnie. Dopiero po latach zrozumiał skalę nadużyć. Jak mówi, dziś czuje lód w żołądku, gdy wspomina tamte wydarzenia. Pociesza go jedynie fakt, że mężczyzna został skazany i trafił do więzienia.

„Wybrałem życie” – książka, która ujawnia wstrząsającą prawdę

Wszystkie te wydarzenia Michał Czernecki opisał w swojej książce „Wybrałem życie”. Publikacja ta to osobista spowiedź aktora, który postanowił zmierzyć się z traumami z dzieciństwa i młodości. W książce porusza tematy depresji, prób samobójczych oraz molestowania seksualnego, którego był ofiarą jako dziecko.

Czernecki mówi o wieloletniej ciszy, jaką zachowywał wokół swoich przeżyć. Dopiero jako dorosły człowiek i ojciec zdał sobie sprawę z ogromu cierpienia, jakie nosił w sobie przez dekady. Dzięki tej publikacji Michał Czernecki daje głos wszystkim, którzy podobnie jak on – zbyt długo milczeli.

Michał Czernecki rozwodzi się z żoną po ponad 20 latach małżeństwa

W czwartek, 3 lipca 2025 roku media obiegła wiadomość, że Michał Czernecki rozwodzi się z żoną po 20 latach małżeństwa. Pozew rozwodowy wpłynął do jednego z warszawskich sądów 12 czerwca 2025 roku. Na ten moment sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy. Informację na ten temat jako pierwszy podał serwis Pudelek.pl, potwierdzając, że rozpad relacji jednej z najbardziej znanych par aktorskich w Polsce stał się faktem.

Fot. Aliaksandr Valodzin/East News

