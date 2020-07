Jak informuje Pudelek.pl, do jury najnowszej edycji "The Voice of Poland" rozważany jest... Mezo! Producenci nadal nie zdradzają, kto wystąpi w rolach trenerów w programie muzycznym TVP, a na giełdzie nazwisk pojawiają się co chwila kolejne gwiazdy.

Kto w jury "The Voice of Poland"?

Kilka dni temu informowaliśmy, że propozycję udziału dostały Małgorzata Ostrowska i Beata Kozidrak. Jeszcze wcześniej informowano o negocjacjach Edyty Górniak i Anny Wyszkoni (do wersji dziecięcej - "The Voice Kids"). Pewny wydaje się udział Tomsona i Barona oraz Kamila Bednarka, również skład "The Voice Senior" ma zostać ten sam (czyli Alicja Majewska, Marek Piekarczyk, Urszula Dudziak i Andrzej Piaseczny). Według informatorów portalu duże szanse na fotel trenera ma również Jacek Mezo Mejer, raper i producent muzyczny.

Na prowadzenie wysuwają się Mezo i Małgorzata Ostrowska, która była już na zdjęciach próbnych i wypadła świetnie - czytamy na Pudelku.

Mezo na polskiej scenie jest aktywny od 2003 roku, jego debiutancki album „Mezokracja” przyniósł takie hity „Żeby nie było” czy „Aniele”. Największą jednak popularność dały mu przeboje nagrane z Kasią Wilk - w 2005 roku „Ważne” oraz rok później „Sacrum”. W 2011 roku hitem został utwór „Kryzys” nagrany z Ewą Jach. W maju 2020 roku wydał album „Credo”. Czy to właśnie on zasiądzie w jury "The Voice of Poland"? Jak myślicie?

2005 i 2006 rok w muzyce należał do nich!

Dziś Mezo jest wciąż aktywnym muzykiem. Pod koniec 2019 roku po raz drugi został ojcem, na świecie pojawiła się jego córka, Frida.

Wielką pasją Meza jest sport, zwłaszcza tenis!

A tu jego największe przeboje. Który lubicie najbardziej?