Mężczyzna zarażony koronawirusem przyjechał autobusem z Niemiec! Wiemy, z kim miał kontakt w Polsce

4 marca podczas oficjalnej konferencji Minister Zdrowia potwierdził pierwszy w Polsce przypadek koronawirusa. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu w Zielonej Górze na oddziale zakaźnym. Jak poinformował Sanepid, pacjent zarażony koronawirusem czuje się dobrze, nie ma temperatury, a jedynie kaszel.

Początkowo mężczyzna w wywiadzie epidemiologicznym poinformował, że przyjechał do Polski samochodem osobowym. Potem okazało się, że z Niemiec podróżował autobusem. Lista pasażerów już została ustalona. Czy są na niej Polacy? Z kim kontaktował się zarażony mężczyzna w Polsce?

Podczas konferencji w Zielonej Górze przedstawicielka Sanepidu przyznała, że początkowo w wywiadzie pacjent mówił o podróży samochodem. Potem okazało się, że z Niemiec przyjechał autokarem międzynarodowej linii, który jechał w głąb Polski. Sanepid ma już listę pasażerów i ustala, kto miał kontakt z mężczyzną.

W pierwszym wywiadzie pacjent powiedział, że podróżował samochodem osobowy, ale przyznał, że autobusem jechał z Niemiec do Świecka. Mamy listę autobusową, nie ma na niej Lubuszan! (...) To są ludzie z różnych miast Polski. W tej chwili staramy się dotrzeć do tych pacjentów - powiedziała na konferencji dr Dorota Konaszczuk z Wojewódzkiego Inspektoratu Emidemiologiczno-Sanitarnego.