Niestety nawet na Gali MET w Nowym Jorku nie zabrakło wpadek. Tym razem zaliczyła ją nawet Katie Holmes, która wybrała na tę okazję żółtą suknię Marcesy. Kreacja rodem z Przeminęło z Wiatrem sama w sobie jest ładna, jednak na aktorce wyglądała, jak na zmokłej kurze. Rozpuszczone włosy, przygarbiona sylwetka - wszystko jakoś się ze sobą zlało.

Reklama

Zobaczcie więcej wpadek stylizacyjnych gwiazd

Kolejna, nieudana stylizacja należy do Elizabeth Olsen. Młodsza siostra słynnych bliźniaczek miała na sobie krótką sukienkę Miu Miu, w której wyglądała jak młodsza wersja Dolly Parton. Zaś gwiazda serialu "Dziewczyna" - Lena Dunham wybrała sukienkę Giambattisty Valliego. Kobieta o tak masywnej budowie ciała powinna brać przykład na przykład z Adele. By odpowiednio podkreślać krągłości i ukrywać to, co trzeba.

Reklama

A na koniec Rita Ora i jej stylizacja od Donny Karan. Gwiazda wyglądała jak wyciągnięta z teledysku z końca lat 80. Kawałki materiału na ramieniu i wysokie buty z wstążkami wyglądały koszmarnie. Wpadka totalna.

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd z MET Gala 2014: