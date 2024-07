Do niedawna Goshico kojarzyliśmy wyłącznie z torebkami i akcesoriami dla kobiet. Ostatnio projektantki marki postanowiły jednak wyjść naprzeciw potrzebom mężczyzn, tworząc dla nich dwie stylowe torby.



Pierwszą z nich jest mini saszetka w całości wykonana ze skóry z filcową wstawką na froncie. Niewielka torebka jest uniwersalna i praktyczna, dlatego idealnie sprawdza się w podróży. Pasuje do każdej stylizacji na co dzień i wpisuje się w miejski styl. Druga propozycja kolekcji dla panów to obszerny kufer MIEJSKI SZYK. Funkcjonalna torba pomieści nawet strój na siłownię. Kufer został wyposażony w krótkie rączki okalające torbę, które można używać zamiennie z długim paskiem na ramię.

Na obu najnowszych modelach marki został wyhaftowany buldog francuski na tle wzoru inspirowanego parzenicą.



Wszystkie produkty marki w całości zostały wykonane ręcznie i w Polsce. Kufer kosztuje 430 zł, natomiast mini saszetka 290 zł. Do kupienia w sklepie internetowym oraz w sieci partnerskich butików na terenie całego kraju.

