David Beckham, Ryan Reynolds i Liam Hemsworth są bezsprzecznie jednymi z najprzystojniejszych oraz najlepiej ubranych mężczyzn na świecie. To o nich marzą kobiety, a mężczyźni chcieli by nimi być. Z oczywistych powodów nie możesz nagle zmienić się w gwiazdora Hollywood, ale… możesz wyglądać jak on. Odkryj tajemnice stylu Davida, Ryana i Liama!

Liam Hemsworth

Muszka w kratę - WITTCHEN, skórzany pasek - WITTCHEN, sztyblety z klamrami - WITTCHEN.

Mimo, że Liam Hemsworth nie ma ostatnio szczęścia w miłości i tak prezentuje się jak młody bóg. Na co dzień nie stroni od casualowych stylizacji, jednak na większe wyjścia zawsze stawia na elegancję. Uwielbia nosić smokingi i trzyczęściowe garnitury. Nigdy nie zapomina o dodatkach – muszce we wzorek, klasycznym pasku czy sztybletach z oryginalną klamrą.



David Beckham

Skórzany pasek - WITTCHEN, torba na laptopa - WITTCHEN, pantofle typu derby z nitami - WITTCHEN.

David Beckham został okrzyknięty najseksowniejszym mężczyzną na świecie. Wcale nas to nie dziwi! Słynny piłkarz jest nie tylko przystojny, ale ma również doskonałe wyczucie stylu. Powyższy look Davida jest jednym z naszych ulubionych, ponieważ gwiazdor wygląda równocześnie elegancko i charakternie. Czerń od stóp do głów mogłaby być nudna, jednak gdy dobierzmy odpowiednie dodatki jak David, stanie się wyrafinowana i niebanalna.



Ryan Reynolds

Listonoszka - WITTCHEN, krawat we wzór - WITTCHEN, buty z kraciastą tkaniną - WITTCHEN.

Ryan Reynolds słynie ze swojego poczucia humoru i zawadiackiego uśmiechu, który działa na kobiety jak magnes. Swoją osobowość pokazuje również na czerwonym dywanie. Aktor lubi nieszablonowe stylizacje – dwurzędowe kamizelki, spodnie w kratę a do tego… grungowe buty! Kropką nad „i” jest wyrazisty krawat. Pozornie wszystko jest z innej parafii, ale tworzy doskonałą całość!

Męska kolekcja WITTCHEN na jesień/zimę 2019/2020

Jeśli pragniesz ubierać się tak dobrze jak gwiazdy, wystarczy odwaga i … stylowe dodatki. Na szczęście, nie musisz na nie wydawać fortuny! W nowej kolekcji marki WITTCHEN znajdziesz wszystko czego potrzebujesz. Spośród różnorodnych stylów, fasonów i barw panowie mają szansę wybrać idealną parę butów dla siebie. Wybór jest naprawdę oszałamiający! Kontrastujące metalowe akcenty, motyw kraty, a także ażurowe wzory pojawiają się w tym sezonie na męskich butach. Eleganckie trzewiki ze sprzączką, pantofle typu derby urozmaicone połyskującymi nitami, a może skórzane sztyblety na niskim obcasie? Każdy znajdzie coś dla siebie!

Czasem jeden element garderoby potrafi zmienić charakter całej stylizacji, dlatego nigdy nie zapominaj o dodatkach. W ofercie WITTCHEN znajdziesz skórzane paski, eleganckie muchy i krawaty w modne printy, a także gustowne rękawiczki ze skóry licowej. Nie zapomnij o stylowej torbie! Pamiętaj, że torba na laptopa nie musi być wyłącznie praktycznym dodatkiem np. do biznesowych stylizacji. Może stać się wizytówką, a także podkreślać charakter właściciela. Po pracy możesz sięgnąć po męską listonoszkę na ramię. Pięknie wykończona torba z metalowymi akcentami to bez wątpienia idealne uzupełnienie stylu typu smart casual.

Zainspiruj się Davidem, Liamem oraz Ryanem i skompletuj swój modny, jesienny look!

Artykuł powstał we współpracy z marką WITTCHEN