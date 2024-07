Meryl Streep nominowana 16 razy do Oscara, statuetkę zdobyła dwukrotnie. Najpierw za film „Sprawa Kramerów“, potem za „Wybór Zofii“. W tym drugim, zagrała Polkę. Już wkrótce, ponownie wcieli się w rolę Polki. Tym razem będzie to postać Maria Curie Skłodowskiej. Streep zagra w sztuce „Radiance: the Passion of Marie Curie“, opowiadającej o słynnej zdobywczyni Nagrody Nobla.

Jej premiera będzie miała miejsce 1 czerwca w Centrum Lincolna w Nowym Jorku. Będzie to jednocześnie otwarcie Światowego Festiwalu Nauki. Na scenie poza Meryl pojawią się także Liev Schreiber, David Morse i Amy Adams.

Jak napisano w oświadczeniu prasowym: „Przedstawienie pokazuje intelektualną przygodę zanurzoną w burzliwym i bardzo ludzkim życiu genialnej kobiety, która czuła pasję do wiedzy i miłości“. Brawo Meryl!

daks