18 września 2025 roku w Brodnicy zmarła Edyta Rynkowska – żona znanego polskiego artysty, Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta odeszła nagle z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej, która była następstwem pęknięcia żylaków przełyku. Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła fanami muzyka oraz całym środowiskiem artystycznym. Edyta była drugą żoną piosenkarza. Para wzięła ślub w 2006 roku, a dwa lata później na świat przyszedł ich syn. Chociaż ich małżeństwo miało swoje trudne momenty, zawsze mogli liczyć na swoje wsparcie.

Wszystkie koncerty Rynkowskiego są odwołane

Jesienna trasa koncertowa Ryszarda Rynkowskiego miała rozpocząć się 19 października i objąć siedem polskich miast: Warszawę, Włocławek, Piotrków Trybunalski, Radom, Kwidzyn, Piłę i Poznań. Niestety, w wyniku śmierci Edyty Rynkowskiej, artysta postanowił odwołać wszystkie zaplanowane występy.

Informację potwierdził menadżer artysty – Bogdan Zep, który powiedział, że koncert w Warszawie, podobnie jak wszystkie pozostałe zaplanowane na październik, zostaje przełożony na wiosnę 2026 roku. Oznacza to, że nazwisko Rynkowskiego znika z afiszy w całym kraju. Dla wielu fanów to bolesna wiadomość, ale w obliczu rodzinnej tragedii decyzja wydaje się zrozumiała.

Ryszard Rynkowski usłyszał zarzuty

Nie jest to jedyny dramat, z jakim w ostatnich miesiącach zmaga się artysta. 14 czerwca 2025 roku Ryszard Rynkowski uczestniczył w kolizji drogowej w drodze na festiwal w Opolu. Według ustaleń policji prowadził samochód, mając około 1,6 promila alkoholu we krwi. Do zdarzenia doszło podczas próby wyprzedzania – auto Rynkowskiego uderzyło w bok innego pojazdu, zmuszając kierowcę do gwałtownego zjazdu z drogi.

Po wypadku piosenkarz oddalił się z miejsca zdarzenia, co tylko pogorszyło jego sytuację prawną. Zebrane dowody i zeznania doprowadziły do sformułowania aktu oskarżenia, który został skierowany do sądu przez Prokuraturę Rejonową w Brodnicy.

Co grozi Rynkowskiemu? Prokuratura kieruje akt oskarżenia

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prokuraturę, Ryszardowi Rynkowskiemu grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od trzech do piętnastu lat.

Adwokat artysty, Adam Kozioziembski, zapewnia, że jego klient spożył alkohol dopiero po zdarzeniu drogowym, a nie przed jazdą. Choć takie tłumaczenie może mieć wpływ na tok postępowania, wyniki z alkomatu są w świetle prawa traktowane na równi z badaniami krwi – co potwierdziła prokuratura.

Oświadczenie artysty. „To dla mnie ważna lekcja”

Ryszard Rynkowski nie unika odpowiedzialności i wydał publiczne oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Podkreślił, że całe zdarzenie traktuje jako ważną lekcję, która zmusiła go do refleksji nad własnym postępowaniem. W obliczu śmierci żony i problemów prawnych artysta mierzy się z wyjątkowo trudnym okresem w swoim życiu.

Pomimo tragedii i zarzutów, wielu fanów wyraża wsparcie i nadzieję, że artysta wróci na scenę silniejszy. Jesienna trasa koncertowa Ryszarda Rynkowskiego została przełożona, ale według zapowiedzi jego menadżera – odbędzie się wiosną 2026 roku.