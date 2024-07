1 z 12

Euro 2016 rozgrzewa Polaków do czerwoności, a wszystko za sprawą naszych świetnych piłkarzy, którzy wyszli z grupy razem z Niemcami. Mecz z Ukrainą to była "kropka nad i" i dzięki Kubie Błaszczykowskiemu Polska ostatecznie zwyciężyła w ostatnim meczu grupowym! Polscy internauci jak zwykle nie zawiedli i po starciu z Ukrainą powstały dziesiątki memów, większość z nich oczywiście z bohaterem Kubą Błaszczykowskim! Wybraliśmy dla was te najlepsze! Zobaczcie je w naszej galerii.

A już teraz przypominamy, że w sobotę o godzinie 15 czekają nas kolejne emocje, ponieważ polscy zawodnicy zagrają ze Szwajcarią. Polska, do boju!

