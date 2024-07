W ostatnim czasie wśród polskich celebrytów trwa prawdziwa epidemia na wydawanie książek. W większości są tą własne wynurzenia "ku czci autora", nie zapisujące się raczej w annały literatury. Marcin Meller, naczelny Playboy'a również postanowił dołączyć do grona "pisarzy". Na szczęście pan Meller nie będzie opisywał jak to jest być naczelnym magazynu dla panów, ale o czymś naprawdę konkretnym!

Marcin Meller wspólnie z żoną pracuje nad książką o Gruzji. Jak donosi "Super Express" Meller jest "zafascynowany gruzińską kulturą, kuchnią i widokami". Podobno również wziął właśnie w tym kraju. Tabloid twierdzi, że prace nad książką są już bardzo zaawansowane, a co za tym idzie już wkrótce będzie przeznaczona do wydania. Niewiadomo jednak kiedy pozycja trafi do księgarni.

Gratulujemy panu, panie Marcinie. Mam na prawdę serdecznie dosyć porad jak być sexy mamą i jak być nieśmiertelnym po czterdziestce.

Z drugiej strony trochę żałujemy, bowiem akurat kulisy sesji dla Playboy'a mogą być interesujące... Szczególnie gdyby były okraszone oryginalnymi zdjęciami gwiazd z rozkładówek, pozbawione całkowicie retuszu!