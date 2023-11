1 z 6

Po szeroko komentowanych w mediach, najdłuższych 26 dniach we współczesnej historii Stanów Zjednoczonych, nareszcie mamy dowody rzeczowe na to, że pierwsza dama Melania Trump nie tylko nadal żyje, ale także w żadnym wypadku nie została porwana i jak najbardziej ma się dobrze.

Więcej: Melania Trump trafiła do szpitala. Jaki jest stan jej zdrowia?

Dlaczego zniknęła? Co robiła? No i jak wyglądała na swoim pierwszym wystąpieniu? Zajrzyjcie do naszej galerii, żeby się dowiedzieć.

Więcej: Melania Trump idzie w ślady Michelle Obamy?