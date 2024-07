Donald Trump wraz z żoną, po wizycie w Warszawie oraz na szczycie G20 w Hamburgu, pojechał do Paryża. Podczas gdy prezydent USA odbywa dyplomatyczne spotkania, Melania udała się do szpitala dziecięcego w Paryżu. Szpital Necker to największy szpital pediatryczny we Francji i jedna z najstarszych placówek w Paryżu. Melania, która zna język francuski, rozmawiała z małymi podopiecznymi.

Jak Melanii udało się nawiązać kontakt z dziećmi w Paryżu? Czy potrafi z nimi rozmawiać? Zobaczcie wideo, a wszystko stanie się jasne!

Melania Trump świetnie dogadywała się z dziećmi.

Uśmiech nie schodził jej z twarzy.