Melania Trump ponownie zaskoczyła świat swoją decyzją dotyczącą wystroju Białego Domu z okazji Halloween. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych tym razem postanowiła obrać zupełnie inny kierunek.

Po powrocie do Białego Domu razem z Donaldem Trumpem, Melania Trump zajęła się przygotowaniami do zbliżającego się wielkimi krokami Halloween. Jednak jej podejście wzbudziło niemałe poruszenie. Na opublikowanych zdjęciach nie widać ani pajęczyn, ani duchów i nietoperzy, czyli symboli typowych dla Halloween. Zobaczcie, na co tym razem zdecydowała się Melania Trump.

Melania Trump świętuje Halloween w Białym Domu na swój sposób

Zamiast tradycyjnych, strasznych akcentów, Melania Trump postawiła na subtelny i zdecydowanie bardziej jesienny niż upiorny klimat. Biały Dom został udekorowany dyniami i kolorowymi liśćmi, tworząc atmosferę przypominającą złotą jesień niż noc pełną grozy. Internauci piszą wprost, że Biały Dom wygląda niczym jedna z jesiennych inspiracji na Pintereście.

Zagraniczne media, takie jak New York Times, skomentowały ten wybór jako bardziej jesienny niż halloweenowy.

Bardziej jesienne niż halloweenowe recenzuje 'New York Times'.

The Daily Beast ironicznie zauważył, że słynna rezydencja przypomina teraz bardziej zdjęcia z Pinteresta niż straszny dom na Halloween.

Melania gra bezpiecznie. Słynna rezydencja bardziej przypomina te z tablic na Pintereście, a nie straszny dom strasznego prezydenta pisze 'The Daily Beast'

Kontrowersje wokół decyzji Melanii Trump

Nie jest tajemnicą, że Melania Trump nie przepada za obowiązkiem dekorowania Białego Domu. Wszyscy pamiętają nagranie ujawnione przez CNN sprzed kilku lat, na którym Melania otwarcie krytykuje konieczność przygotowywania świątecznych ozdób.

Zasuwam nad tymi dekoracjami świątecznymi, a kogo to w ogóle obchodzi? Ale muszę to robić, prawda?

Jej nowy styl dekoracji może być próbą odejścia od schematów. Niektórzy komentujący sugerują, że brak upiornych ozdób był celowy, bo Melania Trump nie chce przestraszyć dzieci, które odwiedzą Biały Dom podczas zbierania cukierków.

Internauci podsumowują halloweenowe dekoracje Melanii Trump

W sieci zawrzało po tym, jak na oficjalnym koncie Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych pojawiło się zdjęcie dekoracji na Halloween. Z jednej strony w komentarzach jest mnóstwo komplementów, a z drugiej internauci sugerują, że być może Melania Trump jest przeciwniczką Halloween i dlatego zdecydowała się na jesienne dekoracje.

Z gustem i wielką klasą

Gustowna dekoracja w końcu bez tych straszydeł. Super Melania

Halloween to wariactwo okultystyczne i Melania o tym wie. Brawo Melania, przykład poszedł w świat

Jak Wam się podoba?

fot. X @ Office of the First Lady

Zobacz także: Marta Nawrocka zaliczyła wpadkę na bankiecie u Melanii i Donalda Trumpów.