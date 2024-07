Polacy mają szansę wrócić na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej?! Fani Reprezentacji Polski wciąż nie mogą się pogodzić z pomyłką sędziego, który w trakcie rzutów karnych nie zauważył, że bramkarz reprezentacji Portugalii w momencie strzału Kuby Błaszczykowskiego wyszedł poza linię bramkową. O tym, że Rui Patricio lekko wysunął się do przodu poinformowali internauci, którzy dostrzegli błąd piłkarza. Radosław Majdan w rozmowie z Party.pl potwierdził wówczas, że według przepisów, rzut karny Kuby Błaszczykowskiego powinien zostać powtórzony. Czy Polacy mają więc szansę wrócić na EURO 2016? Radio Zet postanowiło sprawdzić, czy jest nadzieja, aby Polacy mogli znów zmierzyć się z Portugalią. Według radiowych doniesień w regulaminie UEFA nie ma wzmianki o możliwości powtórzenia meczu lub samych rzutów karnych.

Reklama

Okazuje się, że w historii mistrzostw, powtórki meczów zdarzały się niezwykle rzadko. Stało się tak m.in. w 1968 roku, kiedy to w finale zmierzyli się Włosi z reprezentacją Jugosławii. Mecz zakończył się remisem 1:1, a w dogrywce nie doszło do rozstrzygnięcia spotkania. Władze zdecydowały wówczas o zorganizowaniu drugiego meczu, w którym lepsi okazali się Włosi. Drugi przypadek wydarzył się w 2015 roku podczas eliminacji mistrzostw Europy kobiet do lat 19. Po złożeniu oficjalnego protestu przez reprezentację Anglii, UEFA zdecydowała powtórzyć ostatnie sekundy meczu z Norweżkami.

Radio Zet zauważa, że obecnie odchodzi się od powtórek spotkań m.in. ze względu na samych piłkarzy, którzy mają zbyt napięty grafik. Reprezentanci biorą przecież udział nie tylko w spotkaniach swoich reprezentacji, ale i w klubowych rozgrywkach.

Zobacz także

Myślicie, że gdyby Polacy mogli powtórzyć spotkanie z Portugalią, mielibyśmy szansę na wygraną?

Zobacz także: Błaszczykowski popłakał się po powrocie do rodzinnych Truskolas! Dziękował żonie i kibicom WIDEO

Mecz Polska - Portugalia zostanie powtórzony?

East News

Reklama

Polacy nie wrócą na EURO 2016.