To już dziś! Wielkie emocje związane z drugim meczem Polaków na Mundialu. O godzinie 20. zmierzymy się z Kolumbią. (RELACJA Z MECZU TUTAJ) Po porażce z Senegalem nasi piłkarze muszą stanąć na wysokości zadania - porażka wiążę się z powrotem do domu, wygrana da nam wielką nadzieję na wyjście z grupy! Choć w notowaniach bukmacherów prowadzi Kolumbia, polscy kibice nie mają wątpliwości, że to jednak Polska wygra! Podobnie jak... szereg gwiazd, które zapytaliśmy o wynik podczas prezentacji nowej kolekcji Sabriny Pilewicz! Co ciekawe, wszystkie wskazały TAKI SAM wynik! Koniecznie sprawdźcie, jaki!

