Wojciech Mecwaldowski jest jednym z najlepszych polskich aktorów. Mało kto potrafi rozbawiać do łez jak on. Jak donoszą Wirtualne Media, to właśnie on zagra główną rolę w najnowszym serialu "Wiadomości z drugiej ręki". Serial znajdzie się w ramówce stacji TVP2 jesienią.

U boku Mecwaldowskiego zagra Maja Hirsch. W obsadzie pojawią się też Magdalena Łaska, Maria Pakulnis, Marek Barbasiewicz, Waldemar Błaszczyk oraz Marcin Kwaśny.

Jak zapowiada producent serialu, „Wiadomości z drugiej ręki” przybliżą widzom świat mediów, newsów, gwiazd i celebrytów. W krzywym zwierciadle przedstawią medialną, czyli pełną intryg rzeczywistość.

Głównymi bohaterami serialu będą Marcin Wilk i Agata Rusek, czyli najpopularniejsza para medialna w kraju, która wspólnie prowadzi program informacyjny w prywatnej stacji PL24. Wszystko skomplikuje się, gdy Marcin ulegnie wypadkowi i zapadnie w śpiączkę. Wówczas właściciel stacji, postanowi na miejsce Wilka zatrudnić bezrobotnego aktora Piotra Wilczyńskiego, który nota bene będzie łudząco podobny do Marcina Wilka. Zapowiada się całkiem nieźle, prawda?

