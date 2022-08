Mąż do Dominiki Gwit: "wyglądasz jak grzyb". Fani bronią aktorki

Dominika Gwit wie, jak zaskoczyć swoich fanów. Aktorka znana m.in. z hitowego serialu TVN "Przepis na życie" rozebrała się! Gwiazda pokazała tajemnicze zdjęcie, zapowiadając sekretny projekt. Zaciekawieni fani gratulują odwagi! Zobaczcie sami. Dominika Gwit rozebrała się! Dziewczyny, postanowiłam zaszaleć... Zrobiłam to! Rozebrałam się w kobiecym interesie! Bądźcie ze mną! Szczegóły wkrótce… - tak Dominika Gwit zapowiada tajemniczy projekt ze swoim udziałem. O co chodzi? Tego na razie nie wiemy, ale emocje wśród jej fanów są spore. Wszyscy czekają na efekt końcowy, a niektórzy piszą: Gratuluję:-) gdybym pozbyła się myśli co inni o mnie pomyślą poczułabym co znaczy wolność. Ale wszystko przede mną a wiec także i to. Trzymam kciuki między innymi za siebie:-) Jestem z ciebie dumna. dajesz mi mega siłę Nie wierzę-) To na pewno będzie coś extra, w Pani przypadku to nie może być nic innego jak jakaś petarda. Pozdrawiam Czekacie aż Dominika odsłoni wszystkie karty? To może być naprawdę coś! Wyświetl ten post na Instagramie. Dziewczyny, postanowiłam zaszaleć... Zrobiłam to! Rozebrałam się w kobiecym interesie! Bądźcie ze mną! Szczegóły wkrótce… #kobieta #tajemnica #cotosiebedziedzialo #jestemkobietaidobrzemiztym❤️ Post udostępniony przez Dominika Gwit - Dunaszewska (@dominikagwit) Cze 24, 2020 o 6:49 PDT Dominika Gwit po raz kolejny udowodniła, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dwa lata temu Dominika Gwit wzięła ślub. Jej mężem został Wojciech Dunaszewski, który jest wielkim wsparciem...