Matthew McConaughey odkrył nową pasję, która zmieniła jego życie

Matthew McConaughey to przede wszystkim aktor - większość z nas doskonale kojarzy go z jego kultowych już ról, m.in. w komediach romantycznych takich jak "Jak stracić chłopaka w 10 dni" czy z filmów trudniejszych do zagrania emocjonalnie, np. "Witaj w klubie", w którym McConaughey wciela się w rolę Rona Woodroofa, człowieka chorego na AIDS.

Mimo swojej sławy, Matthew McConaughey nie przywiązuje większej wagi do bywania na ściankach i pojawiania się na okładkach gazet. Zamiast gwiazdorskiego życia w Hollywood wybrał rancho w Teksasie, i to tam czuje się najlepiej. Produkuje filmy, muzykę, uczy pisania scenariuszy. Ale to nie koniec jego pasji - McConaughey jest również dyrektorem kreatywnym w destylarni słynnego bourbonu Wild Turkey. Co to oznacza?

Matthew McConaughey aktywnie brał udział w tworzeniu receptury bourbonu, decydował o mocy trunku, a także zaprojektował jego butelkę oraz nazwę. I tak powstał Wild Turkey Longbranch, 8-letni bourbon o mocy 43%, filtrowany drewnem mesquite oraz produkowany w małych partiach, co jeszcze bardziej świadczy o jego wyjątkowości.

Nazwa Longbranch nie jest przypadkowa, oznacza „długą gałąź”, która symbolizuje uczucia łączące ludzi, między którymi nie ma żadnych więzów krwi, a mimo to świetnie się dogadują i czują się tak jakby byli rodziną. To właśnie Matthew McConaugheya i Eddiego Russela, Master Distillera Wild Turkey, połączyła taka wyjątkowa więź. Matthew nie jest już tylko partnerem w pracy, jest również prawdziwym przyjacielem rodziny.

Owocem ich współpracy jest bourbon Wild Turkey Longbranch - pełen przyjaźni, tradycji i tego co najważniejsze - wielkiej pasji.