Mateusz Ziółko wygrał trzecią edycję "The Voice Of Poland" i postanowił, że nie będzie medialną gwiazdą. Od czasu do czasu mogliśmy go oglądać jedynie podczas telewizyjnych festiwali, czy plenerowych koncertach dla fanów. W tym roku wokalista postanowił zmienić strategię i wraca do telewizji: wystąpi w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Podczas nagrań do show udało nam się porozmawiać z artystą nie tylko o muzyce, ale i o jego małżeństwie, ktorym zaskoczył w zeszłym roku show-biznes! Nie zgadniecie jaką receptę na udany związek stosuje! Choć jest ona bardzo popularna, wiele par o niej zapomina. Odpalcie wideo i sprawdźcie!

Mateusz z żoną Marianną Sokołowską - Ziółko

Mateusz na ramówce Polsatu - jesień 2018