Mateusz z "Rolnik szuka żony" na kwarantannie. Magda będzie żałować, jak zobaczy jego gorące zdjęcie!

Mateusz jest najbarwniejszą postacią w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Mężczyzna pożegnał się z programem po szczerej rozmowie z Magdaleną podczas, której oboje jednomyślnie stwierdzili, że dalszy pobyt mężczyzny na gospodarstwie nie ma sensu, bo między nimi nie nawiązała się relacja.

Mateusz Kisiel wrócił do domu i od czasu do czasu pokazuje na swoim Instagramie, co dzieje się w jego życiu prywatnym po udziale w "Rolniku". Teraz kandydat Magdaleny zdradził w relacji na Instastories, że jest na kwarantannie. Zobaczcie, jak wykorzystuje ten czas!

Mateusz z "Rolnik szuka żony" na kwarantannie poświęca się pasji!

Mateusz Kisiel został gwiazdą siódmej edycji "Rolnik szuka żony", mimo że jego przygoda z programem już się skończyła, nadal może cieszyć się dużą popularnością. Obecnie kandydat Magdaleny trafił na kwarantannę i pochwalił się w mediach społecznościowych, w jaki sposób planuje spędzić czas izolacji. Okazuje się, że wybrał realizację swoich artystycznych pasji. Pod zdjęciem, na którym maluje obraz napisał:

Artystyczna kwarantanna - napisał Mateusz w relacji na Instastories.

Tylko spójrzcie, jak kandydat Magdaleny na rolnika spędza kwarantannę!

W szóstym odcinku "Rolnik szuka żony" 7 Magda podziękowała Mateuszowi za udział w programie. Między nimi nie nawiązała się żadna relacja.

Za to Mateusz w programie znalazł nowych przyjaciół. Ostatnio pochwalił się, jak imprezowała z Pawłem, Adamem, Magdą i Agnieszką.

W ten sposób Magda i Mateusz pożegnali się w programie!