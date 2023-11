1 z 5

W czwartek w polskim Sejmie odbyło się głoswanie nad wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. I mimo że Platforma Obywatelska domagała się odwołania Beaty Szydło, to ostatecznie przeciwko wnioskowi głosowało 239 posłów, za było 168. Jednak wieczorem Beata Szydło złożyła rezygnącję, a jej miejsce zajmie dotychczasowy wicepremier Mateusz Morawiecki. Kim jest i co warto o nim wiedzieć? Poznajcie najważniejszego fakty, dotyczące Mateusza Morawieckiego. Co robił wcześniej, ile ma lat i czy jest żonaty? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii!

Zobacz: Miała być polską Angelą Merkel, a właśnie przestała być premierem... Przypominamy najbardziej pamiętne stylizacje Beaty Szydło!